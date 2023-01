Cessione e affare lampo in Premier: zero chance per l’Inter

Nerazzurri alle prese con la criticità nel reparto difensivo, anche un altro obiettivo di mercato soffiato sul più bello da una realtà inglese di Premier League

Consci delle future difficoltà dovute alla cessione di Milan Skriniar al PSG, l’Inter vuole tutelare il tecnico Simone Inzaghi nella gestione del reparto difensivo. Non si conoscono ancora dettagli utili sulle situazioni legate al rinnovo di Stefan de Vrij, prima sul punto della partenza ma oggi nuovamente in corsa per restare in nerazzurro, né sulla riconferma di Francesco Acerbi dalla Lazio.

Di recente sono stati sondati alcuni profili utili, fra cui anche quello del centrale brasiliano Rodrigo Becao attualmente sotto contratto con l’Udinese. Seppur entusiasta di essere stato preso in considerazione da un club tanto prestigioso come quello di Viale della Liberazione, il calciatore avrebbe giurato amore eterno alla capolista Napoli. Un club, come raccontato in una recente intervista, che segue sin da bambino. Eppure nelle ultime ore qualcosa sarebbe improvvisamente cambiato. Al duello tutto italiano si sarebbe aggiunta anche una terza realtà, l’Everton.

Calciomercato, niente Inter per Becao

Gli inglesi di Liverpool stanno attraversando un momento buio della loro storia e rischiano seriamente la retrocessione. Un’eventualità da escludere, ma servirà lottare fino all’ultima giornata di campionato.

Non si esclude che la dirigenza possa muovere le proprie pedine già nell’immediato, così da strappare il centrale all’Udinese alla concorrenza. Anzitutto servirebbe capire se l’altro centrale Michael Keane, ex Manchester United, riuscirà a trovare squadra adesso oppure nella sessione estiva. L’Everton potrebbe poi operare di conseguenza. Per l’Inter si tratterebbe di una duplice ostacolo, dopo quello rappresentato dai partenopei. Salita ardua che potrebbe deviare i piani di Giuseppe Marotta sugli altri profili presenti in lista.