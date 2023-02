Addio Inzaghi, l’Inter ha deciso: per il ritorno c’è un grande ostacolo

Simone Inzaghi è ripiombato nel vortice delle critiche e non è da escludere l’addio all’Inter: concorrenza di prestigio per il sostituto

E sono sette le sconfitte accumulate in campionato. Davvero troppe per un club prestigioso come l’Inter, che punta sempre ad alzare l’asticella e raggiungere traguardi importanti. Mister Simone Inzaghi, nonostante le difficoltà dal punto di vista economico della ‘Beneamata’, ha a disposizione una delle rose più forti in assoluto della Serie A, se non la più forte.

Eppure per il secondo anno consecutivo i nerazzurri – a meno di clamorose sorprese – non conquisteranno lo Scudetto. Ma ciò che preoccupa maggiormente è il rendimento della squadra sul campo. Prestazioni altalenanti, che stanno condizionando il cammino nella stagione in corso. La nuova sconfitta subita per mano del Bologna al Dall’Ara dimostra pienamente come il tecnico piacentino non abbia ancora trovato la quadra. La poca convinzione di determinati calciatori all’interno del rettangolo verde di gioco fa pensare che non ci sia più tutta questa fiducia nell’ambiente attorno all’ex allenatore della Lazio. Parecchi tifosi, dal canto loro, chiedono da tempo e a gran voce l’esonero di Inzaghi, col conseguente cambio della guardia in panchina. Si sta perdendo la pazienza, a maggior ragione considerando che ora il Milan (forse anche la Roma domani sera) ha agganciato i cugini in classifica al secondo posto a quota 47 punti.

Inter, Inzaghi (per ora) non è in bilico: si pensa a Thiago Motta, ma c’è il PSG

Ma qual è la posizione della società meneghina in tutto ciò? Inzaghi, per adesso, non è in bilico, anche perché in Champions League le cose stanno funzionando. Aspettando, ovviamente, il verdetto definitivo del match di ritorno contro il Porto.

È chiaro, però, che di fronte a certi risultati il club si vede obbligati a mettere in atto delle riflessioni sul futuro della panchina nerazzurra. Non a caso, si pensa già al possibile sostituto e nelle ipotesi rientra pure Thiago Motta, il quale conosce bene l’ambiente e non avrebbe molta difficoltà ad integrarsi. Il tecnico del Bologna, però, è anche in orbita Paris Saint Germain. L’ex centrocampista è stato una colonna dei parigini da giocatore e i francesi lo hanno apprezzato parecchio nel ruolo di tecnico nel settore giovanile. Con l’eventuale addio di Galtier – da non escludere assolutamente -, il PSG potrebbe convincersi a puntare su Thiago Motta. L’Inter è avvisata.