Summit improvviso: Inzaghi ora trema

La sconfitta rimediata ieri contro il Bologna, sta portando la società nerazzurra ad interrogarsi sul futuro.

Brutta prestazione quella dell’Inter ieri contro il Bologna, che viene sconfitta dai rossoblu di Thiago Motta per 1-0.

Con la sconfitta che vede l’Inter a meno diciotto dal Napoli capolista, la dirigenza si interroga sul futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, infatti, non sta convincendo, e la società potrebbe pensare ad un cambio di guida tecnica al termine della stagione. Proprio per questo, a breve è in arrivo un summit per decidere il futuro.

Summit in arrivo: Inzaghi ora rischia

Il tecnico non sta per nulla convincendo la società, che starebbe pensando di sollevarlo dall’incarico al termine dell’attuale stagione. Infatti, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League, il mister ex Lazio non sarebbe certo della permanenza a Milano. Una situazione pesante per il tecnico piacentino, che ora inizia a tremare davvero. Nella giornata di domani, infatti, è previsto un summit per valutare il futuro dell’allenatore per la prossima stagione. La dirigenza si sta guardando intorno per un eventuale sostituto, segno che il lavoro svolto da Inzaghi in questi due anni non ha convinto del tutto. Starà al tecnico, quindi, cercare di convincere la società in questi ultimi mesi di stagione, con la consapevolezza che la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe non bastare.