Spalletti, spunta l’addio al Napoli: destinazione clamorosa

Il tecnico potrebbe lasciare il club partenopeo la prossima estate a fronte di un’offerta irrinunciabile da parte di una big in profonda crisi, ecco le chance di successo dell’operazione

Venti vittorie, due soli pareggi e una sconfitta (contro l’Inter, ndr) tracciano il grandissimo cammino del Napoli nell’attuale edizione del campionato di Serie A. Il sogno Scudetto è sempre più vicino grazie ad una rosa costruita a pennello, ricca di talenti incredibili e gestita da un tecnico abilissimo nello sfruttare ogni risorsa nel modo giusto. Meriti anche alla società che, dopo tanti anni di secondi piazzamenti, sta credendo fermamente nel progetto finora lanciato.

Tutto questo non può che portare il club partenopeo a ritagliarsi un posto di prestigio anche in Europa, senza necessari riferimenti espliciti alla disputa della Champions League. Si tratta, più semplicemente, di un ritorno alle origini. Ma la gioia del successo non sarà eterna. Dal prossimo anno bisognerà ripartire da zero, per macinare nuovamente terreno sia in campionato che sui palcoscenici internazionali. E Aurelio De Laurentiis potrebbe farlo senza Luciano Spalletti.

Calciomercato, Spalletti verso il Chelsea? Ideona di Boelhy

L’ultima indiscrezione di mercato riporta infatti il tecnico toscano verso le sponde blu del Chelsea. Il club di Todd Boehly è in piena crisi di risultati da quando sulla panchina siede Graham Potter – già successore dello sfortunato Thomas Tuchel – con una striscia negativa di sole 5 vittorie in 17 partite disputate in Premier League.

Una nota devastante per un club votato apertamente al successo. La stesa spesa record da 320 milioni di sterline occorsa nella passata sessione invernale lasciano presagire che il Chelsea non abbia affatto voglia di fermarsi a metà classifica, eppure i risultati sul campo parlano chiaro. Altro che Conte o Mourinho, ai tempi d’oro. Potter rischia seriamente la panchina a fine stagione, con Spalletti pronto ad essere strappato dal Napoli a fronte di un’offerta consistente. Difficile che possa rifiutare, ma l’amore per il club e la gente della città campana potrebbero farlo presto tornare coi piedi per terra.