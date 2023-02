Follie per Kvaratskhelia: preparano 100 milioni di euro

I top club europei sono già sulle tracce del georgiano del Napoli: ecco la posizione del club di De Laurentiis

Questa sera tocca al Napoli. È in corso a Francoforte l’andata degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht per la squadra di Luciano Spalletti.

Forti del dominio in campionato, gli azzurri si affidano ai colpi di Osimhen e Kvaratskhelia. “Lui è veramente uno che ha sensibilità nel dribbling, nell’accarezzare la palla, nel portare quelle finte così difficili da cui difendersi. Momo Salah è uno di quelli che ha questa qualità nello stretto e nella finalizzazione così precisa, che non sentiva le pressioni. Lui si vede che è un ragazzo tranquillo: avrà un grandissimo futuro”. Il paragone più importante per il georgiano è arrivato da Spalletti, che lo ha accostato per caratteristiche a Salah, allenato dal tecnico toscano alla Roma. Inevitabilmente, però, Kvara è già finito sul taccuino dei top club europei.

Calciomercato Napoli, follie PSG per Kvaratskhelia

Chi potrebbe presto mettere gli occhi su Kvara è il Paris Saint-Germain, sempre più a rischio implosione in caso di eliminazione agli ottavi di finale di Champions League.

Il club parigino ha puntato tutto sulla sua stella, Kylian Mbappé, e in attesa di risposte da Messi per il rinnovo il più discusso e in bilico è Neymar. Come se non bastasse, per l’asso brasiliano è arrivato il “solito” infortunio che lo mette in dubbio per il ritorno col Bayern Monaco. Campos pensa già alla sua successione e in cima alla lista potrebbe finire proprio Kvaratskhelia. Il PSG, però, è già avvisato: serviranno almeno 100 milioni di euro per convincere De Laurentiis.