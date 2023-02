Addio Atletico, la Juve ringrazia: Allegri può sorridere

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al calciomercato estivo.

Molti club hanno già iniziato la programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da giocare.

Una delle società più attive in questo senso è la Juventus che, nonostante le difficolta legate al caso plusvalenze, sta iniziando a programmare le strategie di mercato per la prossima stagione. Il reparto dove la vecchia signora dovrà intervenire è la difesa, visto l’addio praticamente certo da parte di Alex Sandro. Proprio per quanto riguarda la corsia mancina, c’è un calciatore che potrebbe tornare nei pensieri della dirigenza bianconera.

La Juventus pensa a Reguilón: l’Atletico non lo riscatta

Come detto, nonostante le difficoltà del momento, la Juventus sta iniziando a programmare la prossima stagione.

Il calciatore che la dirigenza bianconera sta valutando per rinforzare la corsia mancina di Massimiliano Allegri è Sergio Reguilón, terzino spagnolo classe 1996 del Tottenham ed ora in prestito all’Atletico Madrid. Il calciatore, complici gli infortuni, ha disputato solamente cinque presenze in questa stagione, non riuscendo a rimettersi completamente in forma. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal portale todofichajes.com, il club spagnolo avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto, mettendo il ragazzo nella condizione di dover tornare in Inghilterra. La Juventus, vista la situazione, ci starebbe pensando seriamente, considerando anche che il costo non sarebbe troppo esoso. Il Tottenham, infatti, sembrerebbe intenzionato a concedere un altro prestito, e questo non può che alimentare l’interesse della vecchia signora. Il classe 96, però, ha attirato l’attenzione anche di altri club della Liga, con Siviglia e Villareal che potrebbero avviare i contatti in estate. Si preannuncia un estate calda per Reguilón, che spera di tornale in Inghilterra solamente per un breve periodo.