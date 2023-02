Falcao non ha dubbi: “Con l’Inter Mourinho si giocherebbe lo scudetto”

Il figlio della leggenda giallorossa ha detto la sua su cosa sarebbe stata la stagione dell’Inter con Mourinho in panchina

Negli ultimi giorni è emersa con discreta sorpresa generale l’indiscrezione che vorrebbe José Mourinho possibile candidato alla panchina dell’Inter. Quello dello Special One, il cui futuro alla Roma si è fatto incerto, sarebbe un ritorno a 13 anni di distanza dalla magica notte del Bernabeu. Di questo ed altro – senza dmenticare di dare un giudizio sulla stagione della Roma agli ordini del portoghese – ha parlato a TVPlay un ospite davvero speciale.

Giuseppe Falcao, il figlio della leggenda giallorossa degli anni ’80, è intervenuto ai microfoni del canale Twitch di Calciomercato.it. Ecco le sue parole. “Quest’anno la Roma deve entrare nelle prime quattro. Se non entra in Champions è un mezzo fallimento. Se invece ci riesce ha fatto quello che era in programma al suo arrivo. Ha fatto il suo“.

Mourinho all’Inter: cosa sarebbe successo

“Un ritorno di Mourinho all’Inter? Con la rosa dell’Inter di quest’anno si sarebbe giocato lo scudetto. Qualche punto in più di Inzaghi lo avrebbe avuto. La Roma non ha una rosa all’altezza di quella nerazzurra, anche se ha comunque più punti dello scorso anno“, ha proseguito.

“La Coppa Italia? Penso fosse un obiettivo dei giallorossi. Poi la Juve ha perso i punti e a maggior ragione Mourinho ha visto una luce per andare in Champions. La Roma però si è suicidata in coppa, sia lo stesso tecnico che i giocatori. Sta facendo comunque meglio rispetto al 2022“, ha concluso.