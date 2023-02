Mourinho via da Roma: clamoroso, può restare in Serie A

La seconda parte di stagione si appresta ad entrare nel vivo, con le società che valuteranno il lavoro dei rispettivi allenatori.

La stagione sta per entrare nella sua fase più calda, e per molte società sarà l’occasione giusta per valutare l’operato dei rispettivi allenatori.

Tra questi troviamo la Roma, che si interroga sul futuro di José Mourinho. Il tecnico portoghese, sopratutto negli ultimi giorni, non ha nascosto il proprio malumore per una chiamata dalla società che ancora non è arrivata. Proprio per questo motivo, il futuro dello special one a Roma è sempre più in bilico.

Mourinho sempre più lontano: suggestione Inter

Come detto, il rapporto tra la Roma e José Mourinho non è dei migliori, tanto che il portoghese potrebbe lasciare la capitale al termine della stagione.

In caso l’addio si concretizzasse, per il portoghese c’è una suggestione molto romantica. Stiamo parlando dell’Inter, che potrebbe dire addio a Simone Inzaghi al termine della stagione. Stando a quanto riportato dal quotidiano Repubblica, infatti, in queste ultime ore la possibilità di vedere lo special one di nuovo in nerazzurro sta riscaldando tutto l’ambiente. Ovviamente ci sarà da capire il futuro di Inzaghi, con il finale di stagione che sarà decisivo per il tecnico piacentino. Sul portoghese, però, sarebbero vigili anche Real Madrid e Paris Saint Germain, visto che Ancelotti e Galtier non sono sicuri della propria permanenza. Mourinho gode della stima di Florentino Perez e della dirigenza del club francese, e potrebbe essere tentato di intraprendere una nuova avventura fuori dall’Italia. Il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma non è mai stato cosi in bilico.