Inter o Milan dopo lo Scudetto col Napoli: i dettagli

Nuovo possibile prestito in Italia per il calciatore fuori dal progetto tecnico del club proprietario del suo cartellino

Il Napoli ha lo Scudetto in tasca. Più 15 sulla seconda, l’Inter cioè l’unica squadra con la quale ha perso in questa stagione, a testimonianza di un dominio totale e incontrastato della banda di Spalletti.

Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Lobotka, Kim e Mario Rui: sono questi i capisaldi degli azzurri che viaggiano a vele spiegate verso il terzo tricolore della storia del club ora di De Laurentiis. Trentatré anni dopo l’ultimo, il secondo targato Diego Armando Maradona al quale è stato subito intitolato lo stadio San Paolo.

Spalletti ha una rosa ampia e di qualità. Tra le alternative ai titolari figura anche Ndombele, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham. Non ha giocato tanto, 930 minuti in tutto, ma comunque fatto il suo. Ad oggi difficile però pensare a una sua conferma, all’esercizio dell’opzione d’acquisto fissata a 30 milioni.

Calciomercato Inter e Milan, ipotesi Ndombele dopo la partenza da Napoli

Ndombele dovrebbe cosi far ritorno al Tottenham, ma per lasciarlo di nuovo considerato che non rientra nei piani futuri. Un ritorno in Serie A non è da escludere, per vestire però la maglia di un’altra big.

A Ndombele potrebbe fare un pensierino l’Inter, qualora non riuscisse a mettere le mani su Kessie. Ma pure il Milan, che dall’addio dello stesso ivoriano ha perso fisicità in mezzo al campo e sulla trequarti. In scadenza nel 2025, gli ‘Spurs’ allenati da Conte potrebbero acconsentire a un nuovo prestito.