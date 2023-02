Dal Milan alla Juve: passaggio a sorpresa per l’estate

Il Milan a margine della scorsa campagna acquisti estiva in emergenza ha prelevato Sergino Dest dal Barcellona. La permanenza dell’americano a San Siro sembra però complicata

Sta provando a ritrovare continuità il Milan che ha collezionato tre successi di fila tra campionato e Champions, facendo ritornare il sereno dopo la crisi di inizio anno nuovo. Il cambio di modulo di Pioli è stato importante ma la formula è ancora da perfezionare.

Non mancano i ruoli che hanno qualche punto interrogativo da sciogliere, come la corsia di destra che vive un momento particolare. Saelemaekers sta provando ad agire a tutta fascia, mentre prima del cambio di modulo, giocando a quattro il titolare designato era Davide Calabria, che ha avuto anche qualche problemino fisico. Una fascia quella destra difensiva che sin dagli albori di questa annata è stata condizionata dal brutto infortunio di Alessandro Florenzi, di fatto rimpiazzato in coda all’ultima campagna acquisti estiva dall’arrivo di Sergino Dest in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona. L’esterno americano ha però giocato poco senza peraltro riuscire a convincere.

Calciomercato Milan, Dest può lasciare a fine stagione: idea per la Juventus

Dest ha avuto un impatto con la Serie A tutt’altro che esaltante e alla luce di un futuro incerto, vista anche la formula, potrebbe lasciare Milano dopo una sola stagione. 14 presenze complessive in stagione per l’americano che ha fatto registrare qualche lacuna difensiva di troppo.

Difficile che il Milan possa decidere di riscattare dal Barcellona il cartellino del classe 2000 (escluso pure dalla lista UEFA), che lo stesso club catalano sta monitorando, così come gli altri calciatori in prestito. Anche dalla Spagna evidenziano come una permanenza rossonera appaia difficile alla luce del rendimento offerto. Dest dovrebbe quindi tornare in Catalogna ma solo momentaneamente in quanto fuori anche dal progetto di Xavi. Il nativo olandese ma di nazionalità statunitense, dovrebbe quindi finire altrove, e non è da escludere una nuova suggestiva avventura italiana. Visto l’addio di Cuadrado a fine anno, la Juventus potrebbe anche ponderare l’idea di prenderlo in prestito per allungare le rotazioni a destra, concedendo una seconda chance a Dest, che a prescindere da tutto dovrà proporsi altrove per cercare una nuova dimensione.