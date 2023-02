Italiano in bilico, Commisso vuole il salto: profilo internazionale per la Viola

La seconda parte di stagione si appresta ad entrare nel vivo, con le società pronte a valutare i rispettivi allenatori.

Tra queste società troviamo la Fiorentina, che si sta interrogando sul futuro di Vincenzo italiano. Il tecnico, infatti, specialmente in campionato, non sta rispettando le aspettative, e questo potrebbe portare il presidente Commisso a cambiare la guida tecnica al termine della stagione. Qualora la situazione non cambiasse, e Italiano venisse sollevato dall’incarico, il patron viola sembrerebbe aver già deciso a chi affidare la panchina della squadra.

Italiano sempre più in bilico: idea Benitez per Commisso

Come detto, il presidente Rocco Commisso, valuterà la seconda parte di stagione di Italiano, per decidere se andare avanti insieme oppure no.

Qualora il tecnico dovesse fallire gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, il numero uno viola potrebbe decidere di interrompere il rapporto. Qualora ciò accadesse, il primo nome nella lista del presidente è Rafael Benitez, spagnolo classe 1960 ex Napoli. Benitez, dopo la fine dell’esperienza sulla panchina dell’Everton, è svincolato, e questo attira e non poco la società toscana. La voglia di Commisso sembra quella di affidare la panchina della squadra ad un profilo internazionale, e lo spagnolo potrebbe rappresentare il profilo giusto. La cosa certa è che Italiano si giocherà molto in questi ultimi mesi, ed è chiamato ad invertire la rotta per non rischiare di dover lasciare Firenze al termine della stagione. La stagione del futuro sembra già entrare nel vivo, con Commisso che sembra aver scelto il grande profilo per la panchina viola.