Mourinho via, con lui un fedelissimo: si pensa al grande ritorno

La seconda parte di stagione si appresta ad entrare entrare ufficialmente nel vivo, e per diversi allenatori sarà l’occasione per valutare il proprio futuro.

Uno di questi è José Mourinho, che sta valutando se restare nella capitale anche nella prossima stagione. Lo special one, come detto in una recente intervista, sta aspettando un incontro con la dirigenza per discutere del proprio futuro. Questo incontro, però, ancora non c’è stato, e questo sembra infastidire il tecnico portoghese. Ieri, al termine della gara vinta contro il Verona per 1-0, Mourinho ha avuto da ridire anche del comportamento dei tifosi presenti allo stadio Olimpico, per via dei fischi riservati a Bove. Qualora il tecnico decida di lasciare il club giallorosso, c’è una suggestione romantica che potrebbe prendere piede.

Suggestione Inter per Mourinho: con lui un fedelissimo

Come detto, il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma non è mai stato cosi in bilico.

Il portoghese, infatti, sta aspettando una chiamata dalla dirigenza per discutere del futuro e, qualora non arrivasse, potrebbe decidere di lasciare i capitolini. In caso ciò si verificasse, c’è una suggestione che potrebbe prendere piede. Stiamo parlando dell’Inter, che non ha ancora deciso se confermare Simone Inzaghi anche nella prossima stagione. In caso di addio al piacentino, la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di tentare l’approccio con lo special one, visto anche l’amore che i tifosi provano per lui dopo il triplete del 2010. Mourinho, in caso di approdo all’Inter, potrebbe chiedere alla dirigenza di portare con se Smalling, che andrà in scadenza al termine della stagione. Come detto da Tiago Pinto si sta trattando il rinnovo, ma al momento la fumata bianca non sembra vicina. Per questo motivo, e vista la partenza di Skriniar direzione Parigi, i nerazzurri potrebbero decidere di lanciare l’assalto al centrale inglese. Il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con la Roma che potrebbe perdere i propri punti di riferimento.