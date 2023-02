La Juve si prende Massara: lo scippo è doppio

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate la prossimo calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione tutta da giocare.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, sta cercando di programmare il mercato estivo per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il reparto che i bianconeri intendono rinforzare è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità. Oltre alla rosa, però, la vecchia signora sta pensando anche a ricostruire l’assetto societario, tanto che, per il ruolo di direttore sportivo, il nome giusto sembra essere già stato individuato.

Juve, doppio scippo al Milan: Massara e Brahim Diaz nel mirino

Come detto, nonostante le difficoltà del momento, la Juventus sembra intenzionata a programmare la prossima stagione.

Per quanto riguarda la rosa, il centrocampista che la Juventus vorrebbe provare a portare a Torino è Brahim Diaz. Il classe 99 è in prestito dal Real Madrid, con i rossoneri che non sembrano propensi al riscatto del calciatore, viste anche le richieste del club spagnolo. Proprio per questo la Juventus è pronta ad inserirsi, e potrebbe avere un alleato in più per portare a termine la trattativa. I bianconeri, infatti, stando a quanto riportato da Tuttosport, sembrano sempre più interessati ad affidare il ruolo di direttore sportivo a Frederic Massara, attualmente proprio al Milan. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con la Juventus che si appresta a portare a termine il doppio scippo in casa Milan.