Rivoluzione Juve: via Kean per puntare al nuovo bomber

La Juventus può cambiare tutto in attacco: via Kean per puntare sul talentuoso Rasmus Hojlund in vista del futuro

In estate la Juventus potrebbe cambiare volto al proprio reparto avanzato. Molti club sono sulle tracce di Dusan Vlahovic, ma a partire potrebbe essere Moise Kean.

La Juventus non vuole lasciarsi scappare il talento di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è tra le rivelazioni della Serie A 2022/2023 ed è già finito nel mirino di molti top club europei e la Juventus non vuole lasciarselo scappare.

Costato circa 17 milioni di euro all’Atalanta che lo ha prelevato dagli austriaci dello Sturm Graz, l’attaccante classe 2003 si sta facendo valere in Italia, con sette gol in ventuno partite giocate con la maglia della Dea tra campionato e Coppa Italia.

Calciomercato Juventus, Kean sacrificato per Hojlund

La Juventus vuole assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante danese, cresciuto nel settore giovanile del Copenaghen.

Ecco perché, pur di non fari scappare il classe 2003, la Juventus potrebbe sacrificare Moise Kean (che ha molti estimatori in Premier League), non solo per liberare un posto in attacco, ma anche – e soprattutto – per fare cassa dato che la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra da reinvestire per soffiare Hojlund alla concorrenza.