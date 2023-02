Lukaku via dall’Inter: c’è il piano per portare un vice campione del Mondo a Milano

Prende vita l’ipotesi di non rivedere più il belga al fianco di Lautaro. Marotta e Ausilio sono già al lavoro. Svelata un’altra possibile mossa in vista del futuro

Sono attimi concitati dalle parti di Milano. L’intera dirigenza dell’Inter sta continuando ad interrogarsi giorno dopo giorno a proposito dell’ulteriore rinnovo del prestito, o meno, di Romelu Lukaku.

Il belga è ritornato, a sorpresa, nei dintorni di Appiano nella scorsa estate: dopo che aveva dato il suo addio all’Inter un solo anno prima (giurando, di fatto, amore al Chelsea). Qualcosa è poi cambiato, però. Lukaku non ha trovato alcuna fortuna dalle parti di Londra ed è stato così che ha spinto più di tutti per il suo ritorno in terra lombarda…Costringendo, sostanzialmente, tutti gli addetti ai lavori della ‘Beneamata’ a mollare Paulo Dybala. A suo malgrado, invece, questa avventura 2.0 all’Inter gli ha riservato meno gioie del previsto.

Il suo score è fermo, infatti, a quota 2: con la sua unica rete in Serie A che risale alla prima giornata di campionato contro il Lecce. Da quel momento sono, poi, arrivati due fastidiosi infortuni che l’hanno costretto a restare fuori dal campo per un bel po’ di tempo. Tanti i punti interrogativi che emergono, ad oggi, sul suo futuro. E’ vero, Marotta e Ausilio stanno tenendo a portata di mano tutte le eventuali ipotesi, inclusa quella del rinnovo del prestito. Allo stesso tempo, però, nelle ultime ore si è pensato anche ad un altro ipotetico scenario nel quale vi figura il centravanti francese Marcus Thuram.

Calciomercato Inter, troppi dubbi sul futuro di Lukaku: pronta la pista Thuram in caso d’addio del belga

E’ Marcus Thuram il giusto rinforzo individuato dall’Inter per poter dare nuova linfa all’attacco nerazzurro in un futuro prossimo.

Il francese piace ormai da moltissimo tempo all’intera dirigenza del ‘Biscione’: al punto da essere stato ad un passo dal vestire la maglia a strisce blu e nere già nell’estate del 2021. A causa di quel suo brutto infortunio, però, Marotta e Ausilio si trovarono praticamente costretti a dover virare su Joaquin Correa. Il centravanti classe ’97 ha un contratto che lo vede legato al fianco del Borussia M’Gladbach sino al prossimo giugno ed è proprio per questo motivo che fa gola a moltissimi club, Inter inclusa.

Proseguendo su questo stesso e identico discorso, infatti, nelle ultime ore è emersa fuori l’ipotesi che l’intera dirigenza nerazzurra stia pensando ad un altro piano: ossia quello di non confermare Romelu Lukaku in vista del prossimo anno…In modo tale da poter destinare le proprie risorse economiche nei confronti del neo vice campione del Mondo. L’ex Sochaux poi, oltre ad essere in possesso di passaporto italiano, ha pubblicato nelle scorse ore una stories sul proprio profilo Instagram dove si vede ritratto il volto di Adriano ‘L’Imperatore’ (storico campione con un trascorso tra le file dell’Inter). Che sia un segnale?