E’ arrivata l’offerta irrinunciabile: Leao via dal Milan

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione da disputare.

La seconda parte di stagione sta per entrare nella sua fase più calda ma, nonostante questo, molte società sembrano già proiettate al futuro.

Una delle squadre più attive in questo senso è il Chelsea che, dopo la faraonica campagna acquisti invernale, non sembra intenzionato a fermarsi. I blues, infatti, sono già al lavoro per cercare di rinforzare la rosa di mister Potter, sopratutto per quanto riguarda il reparto avanzata. A tal proposito, l’obiettivo principale sembra essere già stato individuato dalla dirigenza inglese.

Il Chelsea non si ferma: offerta pronta per Rafael Leao

Come detto, il Chelsea è già attivo nel programmare il prossimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il grande obiettivo dei blues per rinforzate l’attacco è Rafael Leao, esterno portoghese classe 1999 del Milan. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, infatti, il Chelsea sembrerebbe disposto a mettere sul piatto 100 milioni di euro pur di portarlo a Stamford Bridge. Il gioiello portoghese vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri nel 2024 e, ad oggi, non sembrano esserci novità positive per quanto riguarda il rinnovo. Questo mette nella condizione il Milan di cederlo in estate, per non rischiare di perderlo a zero come accaduto con Donnarumma e Kessie. Sul classe 99, ovviamente, non c’è solo il Chelsea, ma anche le altre big europee pronte a sfruttare l’occasione. I blues però sembrano intenzionati a fare sul serio, mettendo sul piatto una cifra che potrebbe convincere il Milan a privarsene. Il mercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con Rafael Leao che sembra destinato a proseguire la propria carriera lontano da Milano.