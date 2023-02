“Dice ca….e”: Costacurta risponde ad Allegri, che stoccata

Dopo lo sfogo di Massimiliano Allegri al termine del match di Europa League tra Juventus e Nantes, arriva la dura risposta di Costacurta

La Juventus continua a vincere in campionato. Il successo ai danni della Fiorentina ha avuto seguito perlomeno in Serie A, dato che ieri la ‘Vecchia Signora’ si è portata a casa tre punti significativi battendo 2 a 0 lo Spezia.

Decisive, in tal senso, le marcature messe a referto da Moise Kean e Angel Di Maria. Gli animi nell’ambiente restano comunque abbastanza tesi, per via del difficilissimo momento che sta vivendo il club bianconero. Di certo, poi, non aiuta il pareggio contro il Nantes in Europa League all’Allianz Stadium. Al termine del match, inoltre, Allegri si era sfogato ai microfoni di ‘Sky’ utilizzando un’espressione forte: “Non è che io voglia la Juventus dell’1-0. Mi fate diventare matto con queste cose. Mi stufo anche io a sentire queste ca****e. Abbiate pazienza. Io ho detto soltanto che quando addormentiamo la palla non va bene. È un luogo comune ormai il fatto che io voglia che le mie squadre vincano 1-0. Sono robe non vere e inesatte“. Il tecnico livornese ha aggiunto: “Andate a vedervi tutti i numeri delle mie squadre. Mi è sempre capitato di avere la miglior difesa e il secondo miglior attacco. Dal Milan alla Juventus. Questi sono dati di fatto. Chi lo vuole l’1-0? Le mie squadre hanno sempre segnato dai 70 agli 80 gol. Voi chiacchierate di nulla, io parlo di numeri. Parlate di robe serie, non di niente“.

Juventus, Costacurta attacca Allegri in diretta tv

Parole che non lasciano a molte interpretazioni e hanno spinto Alessandro Costacurta a rispondere per le rime. L’ex difensore si è così espresso durante la trasmissione ‘Sky Calcio Club’: “Le ca****e le dice lui, non noi. Allegri deve controllarsi un po’ di più“.

Costacurta, ad ogni modo, riconosce comunque i meriti di Allegri: “La sua squadra gioca in un modo che a tanti non piace, ma a prescindere da questo i risultati li ha portati a casa. Perché abbiamo a che fare con un allenatore bravo anche in situazione difficili“.