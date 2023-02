Kean lascia la Juventus, ma resta in un top club di Serie A

Il futuro di Moise Kean con la maglia della Juventus potrebbe cambiare: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo lo shock accusato dalla penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva, ha ripreso a viaggiare nel campionato italiano di Serie A.

I bianconeri infatti, dopo essere stati sconfitti in casa dal Monza di Raffaele Palladino, hanno intrapreso un ottimo ruolino di marcia contraddistinto dalle vittorie su Salernitana, Fiorentina e ieri pomeriggio Spezia. In casa dei liguri è infatti arrivato un successo molto importante firmato dalle reti di Moise Kean e Angel Di Maria. Per il primo, il futuro in sede di calciomercato può cambiare radicalmente. L’ex attaccante del Verona è tornato a Torino dopo quanto di buono fatto con la maglia del PSG. Da quando è alla Continassa, Kean ha vissuto una serie infinita di alti e bassi che potrebbe portare la Juventus anche a decidere di lasciarlo andare la prossima estate, magari anche ad una diretta concorrente in Serie A: stiamo parlando del Milan di Paolo Maldini.

Calciomercato Juventus, il Milan su Kean: ecco i dettagli

Moise Kean è un classe 2000 con una valutazione di poco inferiore ai 30 milioni di euro. Il centravanti italiano era uno dei nomi in prospettiva più interessanti del nostro calcio e, nonostante abbia perso un po’ di appeal, il Milan di Paolo Maldini potrebbe puntarci forte per le prossime stagioni.

I rossoneri, con questo nuovo corso, sono da sempre attentissimi a quel tipo di calciatori da rilanciare che hanno un potenziale enorme, come ad esempio Rafael Leao o Theo Hernandez. Moise Kean può essere uno di questi. L’unico scoglio resta quello economico, soprattutto fra due club che partecipano alle stesse competizioni e sono diretti concorrenti.