Spettro retrocessione, il Milan ne approfitta: doppio affare

Il club rossonero potrebbe pescare a piene mani dalla nobile decaduta, che rischia la retrocessione nella Serie B spagnola

Se a Valencia la gestione Gattuso non aveva portato i risultati sperati – con la decisione, presa di comune accordo, di rescindere il rapporto contrattuale col tecnico italiano – il successivo breve interregno di Voro e la venuta di Ruben Baraja non sembrano aver portato dei significativi miglioramenti. Dall’addio del tecnico di Corigliano Calabro sono arrivate infatti tre sconfitte consecutive, che hanno portato il club iberico al terz’ultimo posto della Liga.

Con lo spettro della retrocessione che si fa sempre più concreto, e col club già in una difficile situazione ecomomica, è inevitabile iniziare a pensare a qualche cessione eccellente. Ovviamente contestualmente si potrebbero moltiplicare, per i club interessati ad alcuni profili appartenenti alla rosa spagnola, le occasioni di qualche colpo. Magari anche a prezzi ribassati.

Milan, occhi puntati sui gioielli del Valencia

Il Milan osserva attentamente ormai da mesi quello che accade dalle parti della città iberica. Il Mondiale in Qatar ha certificato l’ascesa di Yunus Musah tra i profili più promettenti dell’intero panorama calcistico europeo. Con già 23 presenze in Nazionale maggiore a soli 20 anni – compiuti tra l’altro durante la kermesse asiatica – il trequartista americano è uno degli obiettivi del club rossonero. Ma non solo.

Assieme a lu infatti, anche Mouctar Diakhaby, difensore guineano classe ’96, interessa non poco al club meneghino. E anche alla sponda nerazzurra di Milano. Già perchè l’abile Marotta si sarebbe iscritto alla corsa per entrambi i gioelli in uscita da Los Murcielagos. L’africano sarebbe un ottimo rinforzo per quella che a luglio sarà una retroguardia sguarnita, considerando l’addio certo di Skriniar e quello probabilissimo di Stefan de Vrij. Musah invece non ha bisogno di tante presentazioni per convincere Inzaghi della possibiile utilità tattica. L’ennesima battaglia di mercato tra Milan ed Inter potrebbe giocarsi sui lidi della ridente città spagnola.