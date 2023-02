Sirene spagnole per il big di Inzaghi: Xavi sfida Simeone

Il giocatore nerazzurro, intoccabile fino allo scorso anno, potrebbe cambare aria a fine stagione: le due big spagnole in pole

Vittoriosa nell’ultimo match di campionato contro l’Udinese, l’Inter si è confermata quasi infallibile tra le mura amcihe, dove ha raccolto già 10 affermazioni in Serie A. Con la rincorsa al Napoli che si è fatta ormai una scalata alpina da fare a piedi nudi, l’undici meneghino vuole confermare il suo posto tra le prime 4, condizione praticamente imprescidibile non solo per fare mercato l’estate successiva, ma anche solo per non vendere troppi big.

Uno di questi, pedina assolutamente insostituibile fino alla scorsa stagione, ha progressivamente perso la sua importanza all’interno dello scacchiere tattico di mister Inzaghi. Già accostato al Barcellona nella finestra di mercato di gennaio, in un fantomatico ma nemmeno troppo irrealistico scambio con Kessié, il calciatore slavo potrebbe cambiare aria a fine anno.

Brozovic addio, piovono offerte dalla Liga

Nella giornata di lunedì il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘ ha rilanciato l’interesse del club blaugrana per Marcelo Brozovic. Un profilo che piace sempre di più al tecnico blaugrana Xavi. A prescindere dall’addio dell’ivoriano ex Milan – comunuqe sempre possibile – il Barcellona sta spingendo forte sull’entourage del calciatore per un suo arrivo in Catalogna. Il presidentissimo Laporta però, non ha fatto i conti con la determinazione del ‘Cholo‘ Simeone.

Il club colchonero non ha infatti mai mollato la presa sul nativo di Zagabria. Oltre alla possibilità di proporre uno scambio alla pari con Rodrigo De Paul – vecchio pallino dell’Inter – l’Atletico potrebbe mettere sul piatto il cash richiesto dai nerazzurri attraverso qualche cessione eccellente. Già perchè anche il club spagnolo, a causa della prematura uscita dalla Champions, non naviga in acque esattamente floride dal punto di vista finanziario. Per un colpo come quello di Brozovic sarebbe necessario accettare delle cessioni prestigiose. Come quella di Jan Oblak, ormai quasi sicuro partente.