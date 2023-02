Allegri sotto accusa, arriva la replica: “C’è un limite alla sopportazione”

Non un grande momento per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, al centro di numerose critiche.

La Juventus non sta passando un grande momento, sia in campo che fuori. Uno dei più bersagliati dalle critiche è l’allenatore Massimiliano Allegri.

Del tecnico bianconero ne ha parlato Ivan Zazzaroni, tramite il Corriere dello Sport. Il giornalista si è schierato dalla parte del mister livornese, dichiarando che “sembra che la Juve si sia affidata a un incapace, privo di qualsiasi nozione tattica, poco aggiornato e oltretutto sfaticato, sono cazzatissime”. I sei scudetti vinti non sono certo “piovuti dal cielo”.

Come detto, Massimiliano Allegri è al centro di numerose critiche, sopratutto dopo quello che è successo a Sky.

A prendere le difese del mister livornese ci ha pensato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Il giornalista, tramite il quotidiano, ha dichiarato che “lo sfogo di giovedì sera a Sky, fin troppo colorito nei toni, non è piaciuto a tutti e ha prodotto una serie di reazioni stizzite, inevitabili quelle di Bergomi e Costacurta di Sky. Stefano De Grandis, le cui parole hanno offerto lo spunto ad Allegri per esplodere, ha avuto il solo torto di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Tante volte mi chiedo se esista un limite alla sopportazione delle offese e delle prese per i fondelli e se il fatto di guadagnare milioni condanni il bersagliato alla massima tolleranza. Allegri una risposta l’ha fornita la scorsa settimana: «Anch’io sono umano». Se non c’è rispetto reciproco, anche per me è no”.