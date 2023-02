Retroscena e addio, 120 milioni: così Vlahovic lascia la Juve

Un top club tiene il proprio mirino puntato su Vlahovic, attaccante che potrebbe dire addio alla Juventus in futuro: spunta il retroscena

La Juventus prosegue la preparazione in vista della gara di giovedì in Europa League contro il Nantes. All’andata i francesi sono riusciti a strappare un pareggio prezioso, fra le mura bianconere dell’Allianz Stadium.

Ritorno in salita, dunque, per gli uomini guidati da mister Massimiliano Allegri, con quest’ultimo che intende provare a vincere la competizione per potersi qualificare alla prossima edizione della Champions. Nonostante la pesante penalizzazione, il gruppo continua a rispondere in maniera positiva sul campo. In tal senso, è stato assolutamente fondamentale il recupero di Dusan Vlahovic, rimasto a lungo ai box a causa della pubalgia. Il bomber è una pedina imprescindibile per i torinesi, ma ciò non lo rende incedibile, anzi.

Stando a quanto riferisce ‘As’, infatti, il club di Exor avrebbe trattato la cessione del bomber serbo con un top club di Premier League nella sessione di calciomercato invernale, chiedendo una cifra tra i 100 e i 120 milioni di euro. Non c’è certezza su quale sia la compagine inglese, però il quotidiano spagnolo fa il nome del Manchester United. D’altronde, i ‘Red Devils’ devono sostituire un certo Cristiano Ronaldo e l’ex Fiorentina piace non poco. L’agente del centravanti avrebbe fermato tale operazione a gennaio, anche se il discorso potrebbe riaprirsi nei mesi a venire.

Calciomercato Juventus, Vlahovic nel mirino del Real Madrid

Sempre secondo la fonte citata, inoltre, Vlahovic è un obiettivo concreto del Real Madrid di Carlo Ancelotti. I ‘Blancos’ hanno già cominciato a ragionare in ottica post Benzema e Vlahovic sarebbe una delle opzioni concrete presenti sulla lista.

Arrivare a Mbappe o Haaland la prossima estate appare alquanto complicato. Di conseguenza, il patron Florentino Perez potrebbe convincersi a puntare sull’attaccante serbo per rinforzare il reparto offensivo. La Juventus è avvisata.