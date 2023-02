Isco in Serie A: ora c’è anche la data

Nonostante il calciomercato invernale si sia concluso, ci sono calciatori svincolati che sono alla ricerca di una sistemazione.

Tra i nomi di maggior rilievo troviamo Isco, centrocampista spagnolo classe 1992 ex di Real Madrid e Siviglia. Il calciatore, dopo soli sei mesi dal suo arrivo, ha detto addio al club andaluso, dopo aver disputato 19 presenze e messo a referto una rete e tre assist. Ora, per il calciatore, potrebbero aprirsi le porte della Serie A.

Isco in Seria A ipotesi possibile: c’è la Roma

Come detto, dopo la fine dell’avventura con il Siviglia, ora per Isco potrebbero aprirsi le porte della Serie A.

Stando a quanto riportano i media spagnoli, infatti, il classe 92 potrebbe proseguire la propria carriera nella capitale, sponda giallorossa. La Roma, che ha visto partire Zaniolo senza poterlo sostituire, potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di regalare a José Mourinho un calciatore di livello internazionale, per aggiungere esperienza alla rosa. Sempre stando a quanto arriva dalla Spagna, l’ex Siviglia sarebbe stato proposto ad altri club italiani tra cui Lazio, Milan e Juventus, che hanno preferito declinare l’offerta. Isco avrebbe dato una scadenza per poter chiudere positivamente l’operazione, ovvero il 24 febbraio, con Tiago Pinto che sta valutando i pro e i contro dell’affare. Si tratterebbe di un colpo importante per i giallorossi che andrebbero ad aumentare la qualità del proprio centrocampo, oltre ad aggiungere grande esperienza. La carriera di Isco potrebbe presto ripartire dalla Serie A.