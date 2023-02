Champions League: Napoli spettacolo, il Real ne fa cinque a Liverpool

Il Napoli vince e domina anche in Europa. Il Real ribalta il Liverpool calando una clamorosa cinquina ad Anfield Road

Spettacolo Napoli. Anche in Europa, anche in Champions, i partenopei impongono il loro gioco andando ad espugnare la Deutsche Bank Park con un gol di Victor Osimhen. Casomai, in casa Napoli, c’è il rammarico per non aver incamerato un vantaggio maggiore in vista del ritorno.

Dopo i primi 10′ di sofferenza nell’inferno di Francoforte, gli azzurri iniziano a macinare. E non si fermano più. Prima un palo di Lozano, poi – dopo qualche secondo – il rigore procurato da Osimhen e poi sbagliato da Kvaratskhelia. Dopo altri 5′, il gol di Osimhen su assist di Lozano. La scena si ripete allo stesso modo 1′ dopo, ma il gol dell’ex Lille è annullato per fuorigioco.Nella ripresa si attende la reazione dei padroni di casa, ma è sempre il Napoli a fare la partita. E a creare occasioni. Al 60′ poi, arriva anche l’espulsione di Kolo Muani, che facilita il compito dei partenopei. Al 65′ il gol di Capitan Di Lorenzo, servito d aun delizioso assist del georgiano, chiude il match. A Liverpool gara pazzesca tra i Reds e i campioni in carica. Avanti di due gol dopo 14′, gli inglesi subiscono la veeemnte reazione spagnola, facilitata anche da alcuni incredibili errori della difesa dei Reds. Le Merengues calano una clamorosa cinquina firmata da Vinicius Jr. – doppietta – Eder Militao e Karim Benzema (due gol anche per il transalpino).

Champions League, i tabellini di Eintracht-Napoli 0-2 e Liverpool-Real Madrid 2-5

Eintracht Francoforte-Napoli 0-2

40′ Osimhen, 65′ Di Lorenzo

Liverpool-Real Madrid 2-5

4′ Nunez (L), 14′ Salah (L), 20′, 36′ Vinicius (R), 47′ Militao (R), 55′ e 67′ Benzema (R)