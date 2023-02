Il Milan si tuffa sul talento di Mourinho: Maldini prova il colpaccio

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo gli occhi sul profilo di Nicola Zalewski, esterno e jolly della Roma di Josè Mourinho: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Paolo Maldini ha vissuto un inizio di 2023 da incubo che ha visto i rossoneri perdere una serie di obiettivi alla portata, il primo e più importante quello di poter inseguire il Napoli di Luciano Spalletti, ma attenzione anche alla Supercoppa Italiana persa contro i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi e all’altro derby perso nel campionato italiano di Serie A per mano della rete di Lautaro Martinez.

Il Diavolo però, nelle ultime gare, sembra aver risalito la china ed ora le prospettive sono più che rosee. I rossoneri infatti hanno battuto in campionato il Torino di Ivan Juric, complice la rete di Olivier Giroud, ed il Monza di Raffaele Palladino, decisiva la firma di Junior Messias. Sei punti pesantissimi messi a segno in classifica che hanno rilanciato il Milan che si trova ora a tre punti di svantaggio dal secondo posto, occupato dall’Inter di Simone Inzaghi. Appaiata al Milan c’è invece la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi sono una squadra con delle grandi individualità molto appetibili anche in sede di calciomercato.

Calciomercato Milan, Maldini pronto a pescare dalla Roma

Proprio in merito a ciò, Paolo Maldini, in vista della prossima estate, avrebbe messo nel mirino il profilo di Nicola Zalewski, esterno tuttofare della società capitolina. Il giovane giocatore a disposizione dello Special One è senza dubbio una delle rivelazioni delle ultime stagioni della Roma e può agire sia come esterno di fascia sinistra che, soprattutto per il Milan, a destra.

I rossoneri hanno infatti un disperato bisogno di garanzie su quella corsia e il profilo di Zalewski può essere davvero quello giusto. L’ostacolo, per il Diavolo, è dato dalla valutazione che la Roma fa del nazionale polacco, non inferiore ai 25 milioni di euro.