Conte e Simeone lo mandano via: sfida tra Inter e Juve

Non sono tantissimi gli esterni sinistri difensivi di valore in giro per l’Europa. Tra Tottenham e soprattutto Atletico Madrid si è perso anche il talento di Sergio Reguilon, che a fine stagione dovrà trovare un’altra sistemazione

Passare da essere uno dei migliori talenti nel tuo ruolo a finire nel dimenticatoio a suon di problemi e panchine continue. È il destino avverso di Sergio Reguilon, terzino sinistro classe 1996 scuola Real Madrid che a Siviglia ha visto il periodo migliore della sua carriera.

Il mancino iberico negli anni è cresciuto continuamente fino a toccare l’apice con la vittoria dell’Europa League nel 2020 con la maglia degli andalusi, peraltro in finale contro l’Inter di Conte. L’ultimo step prima di tornare momentaneamente al Real Madrid ed essere poi ceduto successivamente a titolo definitivo al Tottenham, in un contesto tecnico, tattico e soprattutto fisico differente. In Inghilterra non è mai riuscito a ripetere quanto di ottimo fatto vedere a Siviglia, risultando complessivamente incostante a dispetto di un valore comunque di rilievo. Neanche l’arrivo di Conte ha migliorato le cose e quindi la scorsa estate si è giocato la carta del ritorno in patria.

Calciomercato, Reguilon da top a flop: occasione anche per la Serie A

Reguilon ha quindi provato il rilancio all’Atletico Madrid, alla corte del ‘Cholo’ Simeone, a cui serviva proprio un laterale sinistro. Un prestito che però non sta portando i frutti sperati ed anzi sta facendo registrare la peggior stagione degli ultimi anni del mancino della capitale.

La pubalgia lo condiziona fortemente in tutta la prima parte di stagione e intanto Simeone ha trovato altre strade. Di metà gennaio è inoltre la sua ultima partita con l’Atleti, club col quale finora ha raccolto solo 5 presenze totali. Uno score evidentemente negativo che dovrebbe portarlo all’addio a fine anno. Il calciatore non rientra neanche nei piani del Tottenham di Conte, motivo per cui potrebbe cercare rilancio altrove. Non è da escludere che a buon mercato, visto il forte deprezzamento, Reguilon non possa diventare una chance per Inter o Juventus, entrambe a caccia di nuovi nomi per la corsia.