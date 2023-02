Addio al gioiello, la big ora punta Vlahovic: colpo da 90 milioni

Abbandonato per il momento il sogno Bellingham, sul quale la concorrenza è agguerrita, gli sforzi della big si concentrano sul serbo

Protagonista finora di una stagione in chiaroscuro – perchè pesantemente condizionata dagli infortuni – Dusan Vlahovic deve ancora finire di sfogliare la margherita sul suo futuro. Una decisione, quella di restare o meno, che ovviamente non dipende solo dal cenravanti serbo, che è in attesa di capire, come lo stesso club bianconero, il destino della Juve in termini di partecipazione alla prossima Champions League.

La società piemontese potrebbe trovarsi costretta a cedere qualche pezzo pregiato per risanare il bilancio, considerando i possibili mancati introiti derivanti dalla prestigiosa competizione per club. Considerando che il club è già impegnato sul fronte del rinnovo di contratto di Angel Di Maria– devastante quando è a disposizione – vien da sè che il centrravanti serbo potrebbe essere il grande sacrificato del prossimo mercato estivo. Lupus in fabula poi, ci sarebbe già una pretendente che starebbe bussando sempre più forte alla porta juventina per strappare l’attaccante alla Vecchia Signora.

Ancelotti a tutta su Vlahovic: 90 milioni sul piatto

Secondo quanto riferito da ‘Elnacional.cat‘, il portale catalano esperto di mercato, il Real Madrid avrebbe temporaneamente abbandonato la pista che porta a Jude Bellingham, uno dei talenti più cristallini dell’intero panorama calcistico europeo. Coi club di Premier che stanno affilando le armi per arrivare al fenomenale inglese, Carlo Ancelotti avrebbe deciso di puntellare innanzitutto l’attacco. Il nome di Dusan Vlahovic è stato già cerchiato in rosso nella sua personale agenda.

Del resto la necessità di iniziare a pensare al dopo-Benzema è praticamente obbligatoria in casa Real. La possibilità di piazzare un colpo che comunque non sarebbe inferiore a 90 milioni stuzzica non poco il tecnico di Reggiolo. E anche il presidentissimo Florentino Perez. Con una campagna acquisti estiva, la scorsa, che non ha portato alcun bomber dalle parti di Concha Espina, è arrivato il momento di far sognare i tifosi Merengues. Il centravanti serbo potrebbe essere il colpo giusto.