La Juventus blocca due acquisti: arrivano senza penalizzazione

Il calciomercato della Juventus è pronto ad infiammarsi in vista di giugno: doppio colpo, così è possibile

La Juventus è attesa dal derby della Mole, martedì prossimo, contro il Torino. La ‘Vecchia Signora’, in netta ripresa e con gli ottavi di Europa League in tasca, proverà a chiudere nel migliore dei modi una stagione tribolata.

Tra alti e bassi ciò che ha inciso profondamente è stata chiaramente la penalizzazione di 15 punti inflitta alla squadra allenata da Massimiliano Allegri per il tanto discusso caso plusvalenze fittizie. La ‘Vecchia Signora’ dovrà poi fare i conti con le accuse di falso in bilancio e per i chiacchierati accordi privati per gli stipendi di alcuni calciatori nel periodo d’emergenza Coronavirus. Adesso, però, al di là del campo e dei fattori extracalcistici, i pensieri della dirigenza torinese sono tutti rivolti all’anno prossimo, a quella che sarà la sessione estiva di calciomercato. L’idea è chiaramente quella di rilanciare il progetto Juventus, portando in bianconero diversi nomi di un certo calibro. A maggior ragione viste le sicure partenze di pedine imprescindibili per Allegri e che andranno via a parametro zero il prossimo 30 giugno: Rabiot, Alex Sandro e Cuadrado. Ed è in difesa il focus: i dirigenti juventini che stanno concentrando gli sforzi, per consegnare ad Allegri una squadra competitiva per i vertici tanto in Serie A quanto, si spera, in Europa. Quello che potrebbe però incidere profondamente sulle scelte di mercato è la sopracitata penalizzazione che, di fatto, rischia di far sfumare diversi obiettivi.

Doppio colpo Juve: così si può

Stando a quanto riferisce ‘Tuttojuve’, infatti, il club bianconero senza il pesante -15 in classifica avrebbe già chiuso ben due affari di assoluto livello per la rosa di Allegri e molto vicini alla maglia della Juventus.

Da un lato Alejandro Grimaldo, vecchio pupillo del club che vedrà esaurire il suo contratto con il Benfica tra pochi mesi. Uno dei migliori terzini sinistri al mondo, tra i più ambiti, per rimpiazzare Alex Sandro alternandosi a Kostic. Ma non solo. Perchè nei mesi scorsi il club avrebbe trattato anche il cartellino di Evan Ndicka, centrale francese pure lui destinato a cambiare aria a parametro zero. Grimaldo ed il 23enne dell’Eintracht Francoforte avrebbero ottenuto un ingaggio tra i 3 ed i 5 milioni di euro. Se dovesse essere revocata la penalizzazione, non è escluso che la doppia pista possa tornare ad infiammarsi.