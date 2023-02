Scambio con Morata, l’Inter deve dirgli addio

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza un clamoroso scenario sull’asse Madrid-Barcellona coi nerazzurri protagonisti loro malgrado

Il calciomercato è fatto così, vive di incredibili bugie ma anche di incredibili verità. Nonché di scenari clamorosi che spesso anticipano quello che effettivamente poi accadrà. Il famoso ‘creativo’, fatto con una certa logica, che diventa notizia.

Andiamo al sodo. L’Atletico Madrid ha diversi problemi, uno di questi è Alvaro Morata. Per la precisione, sistemare altrove il bomber spagnolo (quest’anno 9 gol in tutto) che in Italia ha indossato la maglia della Juventus. Contratto in scadenza a giugno 2024, la prossima estate sarà dunque l’ultima per ricavare qualcosa dalla cessione del classe ’92.

I ‘Colchoneros’ potrebbero riproporlo in Serie A, alla stessa Juve così come alle altre grandi: dal Milan al Napoli passando per la Roma, fino all’Inter. A proposito dei nerazzurri, una strada percorribile dagli spagnoli potrebbe essere quella dello scambio: Morata in cambio di…

Calciomercato, Simeone può fregare l’Inter: Morata per Kessie col Barcellona

Dovesse restare ancora all’Atletico, Simeone potrebbe chiedere alla sua dirigenza l’acquisto di un centrocampista muscolare e allo stesso tempo dotato di ottima tecnica. Il nome che può tirare fuori l’allenatore argentino è quello di Franck Kessie, obiettivo sensibile dell’Inter (sempre in ballo lo scambio con Brozovic) e che il Barcellona è pronto già a sbolognare.

Per chiudere, il club del presidente Cerezo potrebbe proporre ai blaugrana, con cui i rapporti sono ottimi vedi l’ultimo affare Depay, un ‘baratto’ Morata-Kessie. Eventuali possibilità di riuscita? Non poche, considerato che l’ex attaccante bianconero piace a Xavi, tanto che nel gennaio 2022 fu vicino a trasferirsi in Catalogna.