“Vlahovic non è un problema” ma c’è un grande rimpianto

Juventus tra sicurezza Vlahovic e rimpianto Andrey Santos: ne ha parlato l’agente Lodovico Spinosi intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay, l’agente Lodovico Spinosi ha parlato dei problemi fisici di Dusan Vlahovic e di altre tematiche legate al mondo Juventus.

Nel corso del suo intervento, Lodovico Spinosi ha parlato dei problemi fisici di Dusan Vlahovic che in passato ha fatto i conti con la pubalgia: “È un qualcosa che come viene può andare via da un momento all’altro” ha sottolineato l’agente, ricordando che “stressare troppo quel punto con partite ravvicinate non aiuta”,

Dopo la parentesi europea “Vlahovic sarà al centro dell’attacco nel derby, poi basta vedere i suoi numeri, ogni partita lui fa gol, sta anche cercando di recuperare la forma”. Dunque, secondo Spinosi, l’attaccante serbo “non è un problema”.

Calciomercato Juventus, l’ingaggio di Di Maria e il rimpianto Andrey Santos

Nel match vinto sul campo del Nantes, si è evidenziato il valore di Angel Di Maria: “Poche squadre sono in grado di pagare il suo ingaggio”. E su possibili altre squadre italiane interessate al Fideo: “L’Inter può essere una indiziata, ma è solo un’ipotesi”.

C’è però un rimpianto per la Juventus e non solo, un rimpianto che risponde al nome di Andrey Santos: “In futuro sarà un giocatore pazzesco, aveva una clausola da 13 milioni ma il Chelsea ne ha pagati 14. È venuto fuori il problema relativo al permesso di soggiorno, ma a giugno potrà essere tesserato in Inghilterra”. Dunque, il consiglio per i club italiani è chiaro: “Proverei per un prestito, il Chelsea in estate potrebbe aver bisogno di fare spazio”.