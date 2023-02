Tentazione Real, Maldini provoca: proposta folle per Theo Hernandez

Il Milan dovrà fare i conti con l’assalto del Real Madrid a Theo Hernandez: Maldini è categorico e vara la controproposta

Il campo ha registrato una netta ripresa per il Milan di Stefano Pioli. I successi su Torino, Tottenham e Monza sembrano il primo passo per chiudere al meglio la stagione.

Il ‘Diavolo’ in questa stagione, soprattutto in Serie A, ha deluso le aspettative. Il Napoli è lontanissimo e lo scudetto salvo catastrofi si tingerà d’azzurro. Ecco perché nei piani del club di via Aldo Rossi vi è la volontà di rinforzare pesantemente la squadra a disposizione di mister Pioli per l’anno prossimo. Un pensiero fisso quello di Maldini e Massara, di rimpolpare reparto per reparto i rossoneri. Attenzione, però, anche alle uscite. Perché i gioielli del Milan fanno gola a diversi top club sparsi per l’Europa. Se Rafael Leao pare uno dei grandi candidati alla cessione, visto il mancato accordo per il rinnovo oltre l’estate 2024. Ma non solo. Adesso la società meneghina rischia di perdere un altro dei suoi pilastri: sì, perché Carlo Ancelotti vuole riprendersi Theo Hernandez. E per farlo, l’allenatore del Real Madrid ha intenzione di mettere sul piatto uno dei big che non ritiene più indispensabile.

Mendy per Theo Hernandez: Maldini stuzzica il Real

Si tratta di Ferland Mendy, terzino francese valutato circa 40 milioni dalla società di Florentino Perez. Una proposta che Maldini è pronto a rispedire al mittente, senza alcuna esitazione.

Perché Theo Hernandez viene valutato molto di più dal Milan. Il dt rossonero avrebbe quindi intenzione di ‘provocare’ i ‘Blancos’, con una controproposta folle per dare il via libera al ritorno a Madrid di Theo Hernandez. Volete Theo? Dateci Camavinga. Il centrocampista francese è arrivato quasi due anni fa dal Rennes per 31 milioni e adesso il suo cartellino viene stimato in circa 50 milioni. Un chiaro no quello di Maldini, velato ma categorico. Servirà molto di più per strappare Theo Hernandez al Milan.