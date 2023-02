Alla Juve solo di passaggio: pedina di scambio per ‘battere’ l’Inter

La Juventus ha superato brillantemente la prova Nantes al ritorno di Europa League ed ora pensa di nuovo al campionato. Per i futuro invece, la prossima estate non mancheranno cambiamenti attraverso il mercato: occhio alla difesa

Sorride anche in Europa la Juventus che supera il turno contro il Nantes grazie ad una sontuosa tripletta firmata dal mancino delicato di Angel Di Maria. Una grande serata per la truppa di Allegri da provare a replicare già a partire dal derby contro il Torino.

L’obiettivo dei bianconeri resta quello di provare a strappare il pass per la prossima Champions, attraverso l’Europa League (con un successo) o tramite il campionato provando ad entrare nelle prime quattro. Si tratta di uno step fondamentale soprattutto dal punto di vista economico per il club piemontese che poi la prossima estate dovrebbe cambiare parte dell’assalto attraverso l’apposita sessione di calciomercato. Qualcosa andrà fatto anche in difesa dove andrà ringiovanito il reparto allungando anche le possibili rotazioni a disposizione di Massimiliano Allegri che spesso si è dovuto affidare ai soliti noti. Il campionato di Serie A offre qualche spunto, ed un centrale in particolare ha ben impressionato, soprattutto nel girone d’andata.

Calciomercato, anche la Juventus può pensare a Bijol: idea di scambio

Tra le sorprese positivi di questa Serie A c’è anche Jaka Bijol, difensore centrale classe 1999 che è arrivato all’Udinese in estate dal CSKA Mosca impattando subito bene col nuovo contesto.

Anche tre gol per lo sloveno che si è confermato pericoloso anche nell’area di rigore avversaria. Una crescita intrigante quella di Bijol che era stato accostato anche all’Inter nei mesi scorsi. In estate non è da escludere che la Juventus possa anche farci un pensierino, provando a convincere i friulani nell’ambito di un eventuale scambio con Cambiaso di rientro dal prestito al Bologna e a rischio di un semplice passaggio a Torino. Ad Udine in fascia sono inoltre già certi di perdere Udogie.