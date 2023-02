Niente Serie A, va in Liga: Milan rifiutato

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione tutta da disputare.

Nonostante manchino circa tre mesi al termine della stagione, molte società sembrano già attive nella programmazione del futuro.

Una delle squadre più attive in questo senso è il Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Ancelotti in estate. Il reparto dove i merengues hanno intenzione di intervenire è l’attacco, vista la possibile partenza di Benzema che vedrà scadere il proprio contratto. Proprio per questo, la dirigenza del club spagnolo sembra aver già individuato il giusto profilo.

Il Real ha scelto il dopo Benzema: Milan beffato

Come detto, il Real Madrid sembra già in movimento per programmare il prossimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, infatti, i blancos sembrano intenzionati a portare a Madrid Vitor Roque, attaccante brasiliano classe 2005. Il ragazzo, nonostante la giovane età, ha già messo a referto 14 reti e 5 assist in 57 partite giocate, portando le grandi società a mettergli gli occhi addosso. Tra le società interessate troviamo anche Milan e Barcellona, che lo stanno monitorando costantemente. Il brasiliano, però, avrebbe deciso di declinare entrambe le proposte, con la speranza di poter approdare al Real Madrid a breve. Il Milan, infatti, ci ha provato realmente, ma il ragazzo ha preferito rifiutare perché non convinto di approdare in Italia. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il Milan che vede svanire uno dei primi obiettivi. La carriera di Vitor Roque, infatti, sembra destinata a proseguire nella capitale spagnola.