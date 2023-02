De Zerbi erede Mourinho: scambio immediato con l’Inter

Già accostato alla panchina nerazzurra, il tecnico del Brighton potrebbe prendere il psoto di José Mourinho alla Roma

Il calciomercato delle panchine inizia a surriscaladarsi. Massimiliano Allegri, Stefano Pioli e Simone Inzaghi forse hanno superato, almeno per ora, il momento più buio – quello in cui il loro nome veniva associato all’hashtag #out – ma le loro posizioni continuano a non essere del tutto salde. E poi c’è la situazione José Mourinho, assolutamente sui generis.

Il clima intorno allo Special One, nonostante quache critica mossa da chi vorrebbe vedere un calcio più propositivo in fase offensiva – è assolutamente sereno. Il portoghese, letteralmente idolatrato dalla tifoseria giallorossa, ha creato anche il ‘solito’ legame d’acciaio coi suoi giocatori. Che per lui si butterebbero nel fuoco. I problemi, semmai, nascono da una possibile diversità di vedute con la famiglia Friedkin e con Tiago Pinto in sede di programmazione. Di mercato e non solo. Voci su un possibile addio dell’ex tecnico dell’Inter a fine anno iniziano a farsi largo nell’etere. Negli ultimi giorni sono arrivate anche importanti conferme in merito ad un clamoroso divorzio.

De Zerbi alla Roma: doppio pacco regalo

Secondo le ultime indiscrezioni la proprietà americana del club capitolino si starebbe già guardando intorno alla caccia del possibile erede dello Special One. Il nome che ricorre con più insistenza è quello di Roberto De Zerbi, che sta facendo benissimo al Brighton. L’ex allenatore del Sassuolo era stato già indicato come possibile successore di Inzaghi sulla panchina nerazzurra, ma la Roma sembra passata in vantaggio nella corsa al rampante tecnico bresciano.

Come indicato da Interlive.it, De Zerbi potrebbe comunque stringere accordi col club meneghino per presentarsi a Roma con un suo vecchio pallino: Stefano Sensi, ancora di proprietà dell’Inter. Ma non finisce qui. L’ex allenatore del Sassuolo potrebbe pescare proprio dai neroverdi un profilo seguito anni fa dai giallorossi e, in tempi più recenti, accostato al Milan. Si tratta di Domenico Berardi, che sarebbe un innesto di qualità nel reaprto avanzato del club di Trigoria.