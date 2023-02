Con Messi negli Stati Uniti: addio clamoroso alla Juve

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, e potrebbe portare cambiamenti importanti in alcuni club.

Uno dei calciatori che sarà al centro del mercato la prossima estate è Lionel Messi che, almeno per ora, non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza a giugno con il Paris Saint Germain. Per il campione del mondo, oltre ad un romantico ritorno a Barcellona, sembra farsi strada anche l’ipotesi che porta alla MLS.

L’Inter Miami punta a grandi colpi: idea Bonucci

Come detto, uno dei calciatori che sarà al centro del prossimo mercato estivo è Leo Messi, che vedrà scadere il proprio contratto con i parigini.

Per il fuoriclasse argentino, oltre ad un ritorno in Spagna, sembra farsi strada anche l’ipotesi della MLS. Il tecnico dell’Inter Miami, Phil Neville, ha parlato al quotidiano britannico The Times di un possibile approdo di Messi e Busquets in America, dichiarando che “sono due grandi calciatori e noi vogliamo prendere i migliori. Porterebbero un grande valore aggiunto alla squadra e al campionato. Dopo il ritiro di Matuidi e Higuain, possiamo inserire calciatori che non rientrano nei limiti salariali”. Parole importanti e che fanno capire le reali intenzioni del club. Un altro reparto che il club di MLS vuole rinforzare con un nome importante è la difesa, con Bonucci che potrebbe rappresentare un obiettivo concreto. Il 19 bianconero vedrà scadere il proprio contratto nel 2024, ma potrebbe essere tentato da un’avventura in terra statunitense. Il calciomercato estivo inizia a prendere forma, con l’Inter Miami che sembra intenzionato ad arricchire la propria rosa con ulteriori stelle.