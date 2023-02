Ora rischiano grosso: ci pensa la Juve per 25 milioni

I bianconeri potrebbero affondare il colpo al termine della stagione in prossimità della notizia di retrocessione del club rivale nella cadetteria spagnola

Il Valencia non se la sta passando affatto bene. Gennaro Gattuso è stato sollevato dall’incarico alla guida tecnica del club per una serie estremamente negativa di risultati, ma neppure la nuova gestione di Salvador Gonzalez Marco sembra riuscire ad arginare tale disfatta.

I venti punti raccolti in ventidue partite lo stagliano poco sopra l’Elche, ma la strada verso l’evitamento della retrocessione appare piuttosto ardua. Pertanto, nel caso in cui il Valencia dovesse arrivare a tal punto, la dirigenza potrebbe iniziare un processo di svendita generale dei propri talenti in rosa. A tal proposito ne approfitterebbe la Juventus con un colpo di prestigio.

Calciomercato, Mamardashvili nel mirino bianconero

Si tratta del georgiano Giorgi Mamardashvili, portiere classe 2000 di grandissima prospettiva, in qualità di eventuale sostituto del titolare Szczesny.

Il percorso sfortunato del Valencia ha ridotto il georgiano a subire ventisette reti, lasciando soltanto tre clean sheet nel proprio rendimento stagionale. Troppo poco per meritare un palcoscenico di caratura, ma le attese in futuro sono molto alte. Pertanto un cambio radicale potrebbe favorire la sua crescita. Potrebbero servire circa 25 milioni per convincere