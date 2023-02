L’Inter ha deciso, via Gosens: scambio in atto

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già proiettate al calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo sembra iniziare a prendere forma, nonostante ci siano ancora tre mesi di stagione da giocare.

Una delle società più attive in questo senso è l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Nonostante il futuro di mister Inzaghi sia ancora incerto, la società non vuole farsi trovare impreparata, tanto da aver già individuato il profilo giusto per quanto riguarda il reparto arretrato.

L’Inter pensa a Mavropanos: possibile proposta di scambio

Come detto, nonostante manchino circa tre mesi al termine della stagione, l’Inter sembra già intenzionata a programmare il futuro.

Il calciatore che la dirigenza sta monitorando costantemente è Konstantinos Mavropanos, difensore centrale greco classe 1997 dello Stoccarda. Il calciatore, nonostante la posizione di classifica della squadra, si sta rendendo protagonista di una buona stagione, che lo vede a quota due reti realizzate e un assist fornito in 20 partite disputate. Queste buone prestazioni hanno portato il club milanese ad osservarlo, tanto che in estate potrebbero presentare la propria offerta. Il calciatore che i nerazzurri vorrebbero inserire nella trattativa è Robin Gosens, che non ha convinto pienamente dirigenza e allenatore. Oltre a questo, il tedesco non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Germania, tanto che era vicino alla cessione già nel mercato invernale. Lo Stoccarda, però, per cercare di convincere il calciatore, sarà chiamato a centrare la salvezza. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con l’Inter che sembra aver individuato il primo obiettivo per rinforzare la difesa.