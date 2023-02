La Juve risponde anche sul mercato: tre rinforzi per Allegri

La Juve risponde anche sul mercato in vista della prossima sessione estiva: i tre possibili rinforzi per Allegri in vista della prossima stagione

Una finale secca. Massimiliano Allegri ha definito così Nantes-Juve di Europa League alla vigilia del match.

I bianconeri non possono sbagliare e ne è consapevole anche l’allenatore, che ha caricato così la sua squadra: “Ci giochiamo il passaggio del turno. La Juventus, indipendentemente dagli allenatori, è sempre stata eliminata agli ottavi negli ultimi anni e quindi per noi sarà una serata importante. Troveremo una squadra che, in casa, sarà aiutata dal pubblico. Sarà una finale secca, bisognerà giocarla bene tecnicamente e con la consapevolezza che potrà andare anche ai supplementari. Noi favoriti? È una partita da 50%, può succedere di tutto”. La partita di questa sera, e il cammino europeo della Juve, influenzeranno inevitabilmente anche il calciomercato estivo e i piani futuri della società.

Calciomercato Juve, i tre possibili rinforzi estivi

L’ultimo nome circolato in orbita Juve in vista dell’estate è quello di Carlos Augusto, il laterale brasiliano di proprietà del Monza.

Il terzino è finito in cima alla lista della dirigenza per il post Alex Sandro. Chi farà sicuramente il percorso Monza-Torino è invece Rovella: il centrocampista sta confermando tutte le proprie qualità e va verso la permanenza in prima squadra al rientro dal prestito in Lombardia. Infine, gli occhi della Juve sono puntati anche su Pulisic. L’americano, sempre più in bilico al Chelsea, potrebbe tornare fortemente di moda nella prossima estate. Vi terremo aggiornati.