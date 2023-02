Xavi ha cambiato idea: sfuma il ritorno al Milan

Uno degli obiettivi del nuovo attacco rossonero potrebbe tornare a disposizione di Xavi: sfuma il progetto di Paolo Maldini

In attesa di capire cosa riserverà la stagione sul campo – realisticamente il primo obiettivo del Milan è la qualificazione alla prossima Champions League – il Direttore tecnico dei rossoneri Paolo Maldini ha aperto varie piste di mercato in vista della sessione estiva di scambi.

Tutt’altro che archiviato, nonostante il recentissimo approdo al Galatasaray, l’affare Zaniolo, il dirigente meneghino può battere due piste alternative. O continuare a scommettere sui giovani talenti – nonostante la ‘scottatura’ derivante dal colpo De Ketelaere – oppure ingaggare giocatori esperti a costi contenuti. L’investimento fatto su e per Olivier Giroud ha pagato dividendi altissimi. Per non parlare, al di là di questa ‘disgraziata’ stagione, di quello concluso con Zlatan Ibrahimovic.

Xavi rivuole Aubameyang, Maldini deve arrendersi

Di proprietà del Milan fino al 31 dicembre del 2011, quando fu ceduto a titolo definitivo al Saint-Etienne per poi iniziare una grande carriera fatta di gol e trofei, Pierre-Emerick Aubameyang è sempre stato un grande rimpianto del club rossonero. Dato che, finchè il giocatore è abile e arruolato, il ritorno è sempre tecnicamente e teroricamente possibile, Maldini stava tentando di coniugare l’aspetto romantico del possibile ritorno del gabonese con le insite necessità della squadra allenata da Stefano Pioli. Che, per inciso, avrebbe anche dato il suo benestare all’operazione.

Peccato che, come riporta anche oggi il portale spagnolo ‘Elnacional.cat‘, Xavi avrebbe cambiato idea sul giocatore. La cessione al Chelsea conclusa lo scorso agosto non è stata fruttifera, parlando di impiego in campo e di rendimento, nè per l’attaccante nè per i Blues. Che nel frattempo hanno concluso vari acquisti sul fronte offensivo. Non c’è più spazi, insomma, per l’ex Dortmund. Che verrà messo sul mercato a fine anno. Il Barcellona avrebbe già prenotato il ritorno del centravanti, che rappresenterebbe un ottimo rincalzo di Robert Lewandowski.