Rinnovo e addio Serie A: Inter-Juve, è UFFICIALE

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da giocare.

Una delle società più attiva in questo senso è l’Arsenal, che ha già iniziato la programmazione del futuro. Nonostante i Gunners siano concentrati sulla Premier League, che li vede al primo posto in classifica a più due sul City e con una partita in meno, la dirigenza ha messo a segno il primo colpo, rinnovando il contratto ad un calciatore molto richiesto, sopratutto nella nostra Serie A.

Addio Serie A: l’Arsenal annuncia il rinnovo di Elneny

Nella giornata odierna, infatti, il club inglese ha comunicato il rinnovo contrattuale del calciatore Mohamed Elneny, centrocampista egiziano classe 1992. Il ragazzo, tramite il sito ufficiale della società, ha mostrato tutta la propria soddisfazione per questo prolungamento, dichiarando di essere “felice, amo così tanto questo club e i nostri tifosi e darò tutto ogni giorno”. Sul classe 1992 era forte l’interesse dei top club della nostra Serie A, Juventus e Inter, che lo avrebbero aggiunto volentieri alla propria rosa per rimpolpare il centrocampo. Questa notizia, ovviamente, scuote Juventus e Inter, costrette a virare su altri obiettivi. Nonostante un primo posto in classifica da mantenere, l’Arsenal ha già messo a segno il primo obiettivo, rinnovando il contratto di un calciatore importante per Arteta, sia in campo che nello spogliatoio.