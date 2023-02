Vigilia di Inter-Porto, Brozovic richiamato duramente: il motivo

Tornato da pochi giorni dopo il lungo infortunio, Marcelo Brozovic potrebbe tornare titolare in Champions: il richiamo durante la rifinitura

L’Inter si appresta a scendere nuovamente in campo internazionale: sfida fondamentale a San Siro per i nerazzurri che se la vedranno contro il Porto. Marcelo Brozovic potrebbe essere in campo dal primo minuto, ma durante la rifinitura è stato richiamato duramente per un motivo ben preciso.

Come svelato in esclusiva da Calciomercato.it, durante la rifinitura alla vigilia di Inter-Porto, un collaboratore di Inzaghi ha richiamato duramente il centrocampista croato. Ecco il suo avviso: “Cerca di fare il serio, non siamo alle elementari”. Niente scherzi per Marcelo Brozovic con la voglia dei nerazzurri di mantenere alta la concentrazione anche in campo internazionale. L’obiettivo è quello di arrivare fino in fondo alla massima competizione europea. Una chance da non sprecare assolutamente con Inzaghi sempre sul pezzo per regalare altre gioie ai tifosi nerazzurri.

Inter-Porto, la scelta su Brozovic

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: chance possibile dal primo minuto per Marcelo Brozovic, ma è ancora in atto il ballottaggio con Hakan Calhanoglu che potrebbe ricoprire ancora una volta quella porzione di campo. Un’idea che è stata alternativa in tutti questi mesi vista l’assenza forzata del croato a causa di un lungo infortunio che l’ha tenuto fuori per tanto tempo. Novità importanti per i nerazzurri vogliosi di passare il turno per sperare anche di piombare in semifinale di Champions League. Inzaghi cercherà di mettere in campo il miglior undici per poi pensare alla sfida di ritorno in Portogallo. Brozovic è stato richiamato per far mantenere alta la concentrazione anche in rifinitura: nessun passo falso per l’Inter.