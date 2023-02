Idea Inter per il centrocampo: arriva dalla Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, per la prossima estate di calciomercato, potrebbe tuffarsi sul profilo di Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce: le ultimissime in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, domani sera fra le mura amiche del Meazza in San Siro, sfiderà il Porto in occasione degli ottavi di finale di Champions League.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria interna contro l’Udinese non senza soffrire nell’ultimo turno di Serie A, devono cercare di superare la squadra portoghese per tornare ai quarti di finale della massima competizione europea. Un traguardo che manca alla Beneamata ormai dal lontano 2011 quando l’Inter, dopo aver rimontato il Bayern Monaco, è stata battuta in modo clamoroso dallo Schalke 04. Sembra essere passata davvero un’era da quel periodo, allora sulla panchina della Beneamata c’era Leonardo, mentre oggi c’è Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, che ha già alzato tre trofei in nerazzurro, potrebbe avere un nuovo rinforzo a centrocampo nella prossima estate di calciomercato: stiamo parlando di Morten Hjulmand, gigante della linea mediana del Lecce rivelazione di Marco Baroni.

Calciomercato Inter, occhi su Hjulmand: la situazione

Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce di Marco Baroni, si sta mettendo in mostra in questa stagione come uno dei centrocampisti più affidabili del campionato italiano di Serie A. Il giocatore danese, classe 1999, ha un contratto con la società salentina fino al 2024. Il Lecce però ha dalla sua la possibilità di rinnovare per un altro anno il termine che lega Hjulmand ai colori giallorossi, il cui valore è di circa 10 milioni di euro.

L’Inter, che perderà Gagliardini a parametro zero alla fine dell’anno, potrebbe puntare proprio su Hjulmand per aggiungere un nuovo tassello a centrocampo che possa coprire le falle e dare le giuste garanzie allo staff tecnico ed a Simone Inzaghi.