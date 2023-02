Rescissione inevitabile e firma gratis: ne approfitta il Milan

Un rilevante calciatore che milita in Serie A potrebbe rescindere il proprio contratto nei mesi a venire: il Milan valuta l’affare a zero

Crisi superata? Davvero troppo presto per dirlo, ma certamente il Milan sta mostrando segnali di ripresa assolutamente confortanti. La squadra targata Stefano Pioli si è portata a casa tre successi di corto muso nelle ultime sfide tra Serie A e Champions League.

Merita risalto, in tal senso, soprattutto la vittoria ai danni del Tottenham di Antonio Conte fra le mura amiche di San Siro. Grazie a questo risultato i quarti di finale sono più vicini e chissà fin dove potrebbe arrivare la truppa milanese nella massima competizione europea. Ora, però, bisogna pensare più che altro a completare il processo di guarigione, perché le prestazioni di Leao e compagni ancora non convincono pienamente. Paolo Maldini e Frederic Massara, dal canto loro, continuano a riflettere su come potenziare la rosa in futuro. Il calciomercato, infatti, non si ferma mai e la dirigenza rossonera avrebbe puntato il mirino su un calciatore abbastanza rilevante, che attualmente milita nel nostro campionato. Stiamo parlando di Samuel Umtiti, difensore in prestito secco al Lecce dal Barcellona.

Calciomercato Milan, mirino su Umtiti per la difesa

Il centrale francese è stato pesantemente condizionati dai suoi numerosi infortuni nelle passate stagioni, ma quest’anno sta ritrovando un po’ di continuità e brillantezza. I balugrana spingono comunque per la rescissione del contratto, facendo leva sui problemi fisici dell’ex Lione.

Quasi sicuramente, a meno di sorprese, la vicenda evolverà in questo modo, con Umtiti che potrà poi trasferirsi definitivamente a parametro zero. Il Lecce vorrebbe trattenerlo, però pare che il Milan stia valutando concretamente l’affare in questione. A patto, ovviamente, che il classe ’93 accetti di abbassarsi notevolmente lo stipendio (quello attuale ammonta a ben 20 milioni lordi, tutto a carico del Barça). Pista da monitorare.