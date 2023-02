Pioli e quel filo sottile che lo lega al Milan: può dire addio in estate

Il matrimonio tra il tecnico parmigiano e i rossoneri rischia di interrompersi dal nulla. C’è già un nome per poterlo sostituire. Tutti i possibili scenari

L’inizio del nuovo anno sembrerebbe non aver fatto, minimamente, bene al Milan di Stefano Pioli che, fatta eccezione per il successo dello scorso venerdì sera contro il Torino, non trovava i tre punti da quell’ormai lontano 4 gennaio contro la Salernitana.

La truppa rossonera è stata, infatti, al centro nell’ultimo periodo di qualche voce extra-campo che non l’ha per niente aiutata a rendere nella maniera in cui avrebbe voluto. Da Theo Hernandez a Maignan, fino ad arrivare anche ai casi riguardanti Calabria e Pobega che ormai conosciamo tutti (e smentiti, poi, al termine del match contro i granata dallo stesso capitano via Instagram). Non è stato un buon periodo per i rossoneri e questo è un dato di fatto. Il primo ad essere additato è stato, non a caso, Stefano Pioli: tecnico che, oltre ad essere in scadenza nel 2025, ha anche una ghiotta occasione per potersi riscattare.

Così come il ‘Diavolo’, infatti, anche la squadra su cui siede ad oggi Antonio Conte – che non è per nulla convinto della sua permanenza a Londra – non sta vivendo un buon momento di forma. Gli ‘Spurs’ sono reduci da un pesante ko patito contro il Leicester nello scorso turno di Premier: col risultato finale di 4-1. Milan e Tottenham si affronteranno, ora, nella giornata di domani valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions. A prescindere da questo, però, è anche altrettanto chiaro il fatto che qualora i rossoneri non dovessero centrare, come minimo, l’obiettivo del quarto posto in campionato a fine stagione: il primo a poter fare le valigie potrebbe essere proprio il tecnico parmigiano.

Calciomercato Milan, rossoneri pronti a virare su Sarri in caso d’addio di Pioli: ecco come stanno le cose

L’identità che Maurizio Sarri è riuscito a dare alla propria squadra in quest’annata ha, inevitabilmente, colpito gli addetti ai lavori di tantissimi blasonati club europei: Milan e Tottenham inclusi.

Fatta eccezione per l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la ‘Vecchia Signora’, a cui ha poi fatto seguito il ko interno contro l’Atalanta dello scorso sabato, il tecnico toscano si sta comunque rendendo protagonista di ottime cose al fianco della sua Lazio. A dirla tutta, infatti, Sarri si è ambientato perfettamente in questa realtà intrapresa un anno e mezzo fa circa, anche se, al tempo stesso, gradirebbe ricevere maggiori garanzie dall’intero ambiente biancoceleste entro aprile.

Qualora, però, l’ex tecnico di Napoli e Juve non dovesse essere accontentato, ecco che a quel punto potrebbero esserci già pronti sia Milan che Tottenam (ma non solo). Sarri vanta, infatti, grandi estimatori dalla Premier, tra cui anche Everton e West Ham. Come già preannunciato, poi, il suo è un profilo che piace particolarmente anche in Italia e potrebbero essere gli stessi rossoneri a fare un tentativo per il tecnico classe ’59 in caso d’addio di Pioli a fine stagione.