Riecco Lukaku, l’annuncio in diretta: “Inter pronta per la Champions”

Il centravanti belga è l’uomo più atteso nel resto della stagione, soprattutto nelle sfide che verranno in territorio internazionale: “Con lui l’Inter migliore”

Consueto ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’, il giornalista di ‘Libero’ nonché tifosissimo nerazzurro Fabrizio Biasin ha fatto alcune considerazioni mirate sull’Inter in vista dell’incontro di questa sera e soprattutto il prossimo di Champions League.

“Stasera l’Inter cercherà l’assetto migliore per affondare in Europa. La squadra migliore dell’era Inzaghi era quella con Brozovic in mediana, Calhanoglu mezzala e Lukaku davanti. Certo adesso è arduo togliere il posto da titolare a Dzeko, ma Lukaku è stato ripreso per fare il titolare e quindi è fuori discussione che si farà un tentativo. In vista del porto si proverà a tornare su quell’impianto, Lukaku dovrà adattarsi“, ha dichiarato Biasin in prima battuta.

Biasin: “Napoli favorita in campionato, in Europa italiane svantaggiate”

Il giornalista ha poi focalizzato la propria attenzione sulle altre realtà partecipanti alle Coppe Europee, così come sul grado di competitività delle squadre italiane in palcoscenici internazionali importanti.

“Se in campionato è come se si fosse già assegnato un vincitore, ovvero il Napoli, in Europa ci sono tante squadre di gran lunga superiori alle nostre. Le italiane potrebbero fare un bel percorso in Champions ed Europa League anche per demeriti altrui. Pioli sogna di far bene? Direi che è legittimo avere quel pizzico di arroganza per uscire dal momento negativo“, ha poi concluso.