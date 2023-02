Allegri lo vuole subito: carta jolly per anticipare l’Inter

Il tecnico bianconero segue le sue prestazioni da più di una stagione e vuole tentare l’affondo definitivo a giugno, ora può sfruttare un giovanissimo in prestito al Monza

Dopo aver perso Wes McKennie nel corso della sessione invernale di mercato, la Juventus si prepara a fare i conti con qualche altra uscita nel corso della prossima sessione estiva lungo la cinta mediana. Sono infatti precarie le posizioni di Adrien Rabiot, ancora protagonista sottorete, e il centrocampista brasiliano Arthur in prestito al Liverpool con opzione di riscatto. Le uniche certezze potrebbero esser date da Manuel Locatelli e i due giovanissimi talenti Nicolò Fagioli e Fabio Miretti.

A questi il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe poter affiancare almeno un altro profilo di comprovata esperienza, ma che conservi dalla sua ancora la giovane età per poter crescere sotto la guida dei preparatori bianconeri. E così non può che tornare in auge il nome di Davide Frattesi, simbolo del Sassuolo. Come noto, in passato la società zebrata aveva tentato lo strappo agli emiliani ma Carnevali si era fermamente opposto alla cessione. Anche l’Inter aveva ricevuto la porta in faccia, costringendo Marotta a virare su un simile profilo come Asllani. Questa volta, però, la direzione sportiva bianconera potrebbe giocarsi una carta prestigiosa per convincere i neroverdi.

Calciomercato, Frattesi per Ranocchia: ecco il piano della Juve

Si tratta di Filippo Ranocchia, centrocampista attualmente in prestito al Monza. Il giovane calciatore non sta trovando molto spazio nelle file di Palladino, pertanto è molto probabile che tornerà a Torino al termine della sua esperienza prima di essere reinserito sul mercato.

La Juventus sarebbe disposta a perderlo soltanto se al suo posto dovesse arrivare un profilo utile come Frattesi, ma le difficoltà sono dietro l’angolo. Ci sarebbe non soltanto da convincere il Sassuolo della bontà dell’affare, ma garantire un conguaglio cash in fase di finalizzazione dell’accordo. Al momento non sembrerebbero esserci i presupposti.