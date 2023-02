L’Inter prepara il cambio generazionale: ecco il nuovo arrivo

In caso di addio di Handanovic al termine della stagione, l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe pensare ad Audero per la porta: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, con la vittoria nel derby contro il Milan di Stefano Pioli, ha consolidato il suo secondo posto in Serie A riaddrizzando un campionato che, nel girone di andata, ha visto i nerazzurri avere qualche difficoltà di troppo, soprattutto nel mese di settembre.

La Beneamata ha infatti totalizzato ben sei sconfitte nelle prime 19 gare e, proprio ad inizio campionato, ha inanellato una serie di batoste che hanno seriamente compromesso la rincorsa sul Napoli di Luciano Spalletti che non si ferma ed è a 13 punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, anzi 16 visto che la Beneamata è attualmente impegnata in casa della Sampdoria di Dejan Stankovic. Proprio dai blucerchiati, i nerazzurri potrebbero pescare per un nuovo portiere nella prossima estate di calciomercato: stiamo parlando di Emil Audero, estremo difensore della Doria.

Calciomercato Inter, occhi su Audero: ecco come può arrivare

L’Inter di Simone Inzaghi, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe andare sul profilo di Emil Audero per il ruolo di secondo portiere della Beneamata. Ciò potrebbe avvenire in prima istanza se Samir Handanovic dovesse decidere di non continuare con la maglia dell’Inter. Lo sloveno, bloccato dagli infortuni negli ultimi mesi, ha ormai raggiunto una certa età per garantire anche una certa affidabilità come rincalzo.

L’Inter potrebbe quindi pensare al profilo di Audero come secondo di Andre Onana, soprattutto se la Sampdoria dovesse retrocedere in Serie B, evento che abbasserebbe ulteriormente la valutazione del portiere italiano in sede poi di trattativa. Audero ha mosso i suoi primi passi da professionista con la maglia della Juventus, allora sempre di Massimiliano Allegri, per poi approdare alla Sampdoria dove è ormai da diverse stagioni il primo portiere. Lo scorso anno è stato decisivo il suo rigore parato a Criscito nella sfida salvezza con il Genoa.