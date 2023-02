Lautaro Martinez, big europee pronte all’assalto: l’Inter ora rischia

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già attive per programmare il calciomercato del futuro.

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molti club hanno già iniziato la programmazione per la prossima stagione.

Tra queste troviamo anche l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Oltre a questo, però, i nerazzurri pensano anche a fare cassa, in modo da dare respiro alle casse del club. Sono molti i calciatori che fanno gola alle migliori squadre europee, tra cui l’attaccante argentino Lautaro Martinez, corteggiato da mezza Europa. Proprio per quanto riguarda il Toro, offerte importanti potrebbero arrivare dalla Premier League.

Tutti pazzi per Lautaro Martinez: Inter avvisata

Come detto, uno dei calciatori più richiesti è Lautaro Martinez, autore di una buona prima parte di stagione con i nerazzurri.

Sull’attaccante fresco campione del mondo con l’Argentina sono finiti gli occhi della Premier, con Manchester United, Arsenal e Chelsea che potrebbero farsi sotto in estate. L’Inter, vista la necessità di fare cassa, sembrerebbe pronta a prendere in considerazione ogni eventuale offerta. Le big di Premier League non hanno problemi a mettere sul piatto offerte importanti per il 10 nerazzurro, sia per il costo del cartellino che per l’ingaggio del classe 1997. Sul gioiello argentino, però, non c’è solo la Premier ma anche la Liga, con Atletico Madrid e Barcellona che lo seguono da tempo, e monitorano costantemente la situazione. Il ragazzo non ha mai nascosto di trovarsi bene a Milano, dove vive oramai da quasi 5 anni, ma una chiamata dalle grandi di Premier e Liga potrebbe invogliarlo a provare delle nuove esperienze. Il calciomercato del futuro sembra già pronto ad entrare nel vivo, con Lautaro Martinez che potrebbe viverlo da grande protagonista.