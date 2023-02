Scippo a Mourinho, Marotta prova il colpo a ‘zero’

In vista della prossima stagione, i nerazzurri potrebbero rimpolpare il loro attacco con un colpo gratis dal grande ex Mourinho

Se guardiamo alla prossima stagione, possiamo già dire che l’attacco dell’Inter è un rebus. Tra i dubbi sul rinnovo di contratto di Edin Dzeko, il rendimento assolutamente deficitario di Joaquìn Correa – quasi sempre infortunato – e soprattutto la questione della permanenza di Romelu Lukaku ancora da definire col Chelsea, Simone Inzaghi ha una sola risorsa certa: Lautaro Martinez. Peraltro oggetto di interesse da parte di molti top club europei.

Normale quindi, considerando anche la tutt’altro che illimitata capacità di movimento sul mercato del club nerazzurro, che sarebbe importante rimpolpare l’attacco con qualche occasione. Che, tradotto, significa colpi low cost. Meglio ancora se a parametro zero. Nel taccuino di Beppe Marotta sarebbe rientrato un calciatore già in passato molto vicino a vestire la maglia del club di Viale della Liberazione. Un attaccante che quest’anno ha deluso le attese, ma che potrebbe tornare utile alla causa meneghina.

Marotta prova il colpo Belotti: la situazione

Titolare di un contratto in scadenza a giugno con un’opzione di rinnovo per due anni che però potrebbe esercitare solo la società, Andrea Belotti non è stato finora un fattore nella stagione della Roma di José Mourinho. Con il reparto d’attacco che sarà comunque svuotato di diversi interpreti – e con un Marcus Thuram che si allontana sempre di più – l’opzione Belotti può rappresentare una valida alternativa nelle rotazioni di Inzaghi.

L’ex capitano del Torino, intanto, riflette sul suo futuro. Panchina per panchina, il ‘Gallo‘ potrebbe giovarsi da un cambio casacca, che tra l’altro potrebbe regalargli la possibilità di tornare a giocare in Champions League. Molto dipenderà dalla volontà dello Special One, il cui futuro alla Roma è peraltro oggetto di discussioni proprio in queste ore.