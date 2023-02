Conte-Mourinho, intreccio pazzesco: è sfida per la big

Nonostante il contratto gli scada nel 2024, il tecnico francese può dire addio al Psg ancor prima. Due nomi in cima alla lista dei parigini ed entrambi hanno un trascorso in A

Non è un buon momento per il Psg e lo si percepisce dal fatto che ‘Les Parisien’ sono stati eliminati all’incirca una settimana fa dalla Coppa di Francia. Ad aver avuto, infatti, la meglio sulla squadra su cui siede ad oggi Christophe Galtier, è stato proprio l’Olympique Marsiglia, club che si trova solamente a -5 dai parigini in Ligue 1.

Igor Tudor e i suoi si sono, non a caso, imposti sui parigini grazie alle reti di Sanchez e Malinovskyi, anche loro due vecchie conoscenze della nostra Serie A, col risultato finale che recitava 2-1 in favore des ‘Les Pocheens’. Non è bastata agli ospiti la rete di Sergio Ramos e a cui ha, poi, risposto l’ex Atalanta con uno splendido tiro dal limite. Lo stesso epilogo c’è stato anche due giorni esatti fa in Champions League dove il Psg si è dovuto arrendere ai colpi del Bayern Monaco, reo di aver vinto il match d’andata per 0-1.

Insomma, è un momento complicato per la compagine di Christophe Galtier e tutta questa serie di episodi ne sono un’ulteriore conferma. Allo stesso tempo, però, i parigini sono ancora in tempo per poter provare a ribaltare il risultato dello scorso martedì sera: con il ritorno degli ottavi di Champions che si disputerà il prossimo 8 marzo…Ma bisogna comunque essere sinceri. Nel caso in cui il tecnico francese non dovesse raggiungere gli obiettivi pattuiti alla firma del suo contratto, l’intera dirigenza del Psg potrebbe finire per gettarsi prontamente su un altro tecnico. Due nomi in pole.

Calciomercato, futuro in bilico per Galtier: il Psg pensa ad uno tra Mourinho e Conte per sostituirlo

Per via del fatto che il Psg rischia un’altra volta di uscire anzitempo dalla Champions League, dopo che l’eliminazione dalla Coppa di Francia è anche lei bella che andata, Al-Khelaifi e i suoi starebbero tenendo a portata di mano tutta una serie di ipotesi: dove rimangono a galla, in particolar modo, i nomi di José Mourinho e Antonio Conte.

Soffermiamoci un attimo sul primo, però. Il tecnico portoghese sta, infatti, facendo un buon lavoro assieme alla Roma, club con cui ha già alzato il trofeo della Conference nello scorso anno. E’ vero, la priorità da parte di Tiago Pinto e i suoi resta indubbiamente quella di voler proseguire assieme allo ‘Special One’, anche se potrebbe essere proprio quest’ultimo a finire per prendere in considerazione tutta una serie di possibili scenari.

Il secondo invece, anche lui un ex Inter, ha il contratto che lo vede legato al Tottenham sino al prossimo giugno. Ad oggi, sorgono moltissimi dubbi in merito alla sua eventuale permanenza dalle parti di Londra ed è proprio per questo motivo che il Psg starebbe pensando anche a lui in ottica della prossima estate.